Frankly Music presents A Concert of Remembrance:
Ashes and Echoes
7:00PM, Wednesday, October 29, 2025
Milwaukee Youth Arts Center
325 W. Walnut Street
Milwaukee, WI 53212
Frank Almond,violin
Eugene Drucker,violin
Brian Hong,viola
Roberta Cooper,cello
Cliff Almond,percussion
Béla Bartók:Selected duos for two violins, Sz. 98 (1931)
Gideon Klein:Trio for Strings (1944)
Ernst Toch:Serenade “Spitzweg”, Op. 25 (1917)
Pavel HaasString Quartet No 2, Op. 7 “From the Monkey Mountains” (1925)
Experience the powerful music of Pavel Haas, Ernst Toch, and Gideon Klein—three composers whose voices endured despite the Holocaust. Performed by Eugene Drucker (Emerson Quartet) and several guests, this moving program celebrates the brilliance, resilience, and lasting legacy of these composers.
This program is presented in partnership with Violins of Hope – Wisconsin, Milwaukee Youth Symphony Orchestra. Generously sponsored by Annette Marra.